Drie agenten gewond bij vechtpartij in Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Drie agenten zijn bij een vechtpartij op Oudejaarsavond in Den Haag lichtgewond geraakt. De vechtpartij was op het Newtonplein, in de wijk Valkenboskwartier.





Het is onduidelijk wat de aanleiding was en hoe de agenten eraan toe zijn. Een woordvoerder van de politie kon daar nog niet meer over zeggen.