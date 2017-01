Vier agenten gewond bij vechtpartij in Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Vier agenten zijn bij een vechtpartij op Oudejaarsavond in Den Haag gewond geraakt. De vechtpartij was op het Newtonplein, in de wijk Valkenboskwartier. Een 16-jarige jongen werd aangehouden voor het in brand steken van een prullenbak, toen tien omstanders zich met de aanhouding bemoeiden.





De aanhouding liep uit op een vechtpartij. Een van de agenten raakte gewond aan zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politiemensen hebben aangifte gedaan van mishandeling. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.