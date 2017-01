KIJK TERUG: Oudejaarsconference 'Vaarwel 2016' met Sjaak Bral

Sjaak Bral Oudejaarsconference 2016

DEN HAAG - In zijn Oudejaarsconference kijkt Sjaak Bral terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Met een lach, een snik en een moraal. 'Vaarwel 2016' was Oudejaarsavond te zien op TV West. Heb je deze gemist of wil je hem nog een keer kijken? Geen probleem!



Je kunt zijn show hier terugkijken. Voor Bral was het alweer zijn twintigste Oudejaarsconference. ‘Een Oudejaarsconference is een fantastische happening. Een afgebakende periode, een moment van bezinning, nog één keer omkijken naar wat er goed en slecht ging. Daar gaat een helende werking van uit’, aldus de cabaretier.

Door: Redactie Correctie melden