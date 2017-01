Zo overleef je 1 januari: zes tips om een zware avond achter je te laten

DEN HAAG - Leuk feestje gehad met Oud en Nieuw, maar misschien toch net iets te veel gegeten en gedronken en te weinig geslapen? Wij helpen je de dag door met zes tips!

De beste manier om weer even goed wakker te worden, is natuurlijk een Nieuwjaarsduik. De bekendste is natuurlijk die van Scheveningen , maar als je daar niet in de buurt bent, zijn er genoeg andere plaatsen in de regio waar je het water in kunt.Begin 2017 met een goede daad en ruim al het vuurwerkafval op. Is jouw stoepje al schoon? Ga dan helpen in Laak. Daar gaan buurtkinderen aan de slag met bezems en vuilniszakken. Of doe eindelijk je kerstboom eens de deur uit Stel je goede voornemens vooral niet uit, maar ga meteen vandaag aan de bak. Na een stukje hardlopen voel je je een stuk beter over al die oliebollen van gisteren. Of je hebt meteen een excuus om lekker door te eten vandaag. Gaat dat je allemaal wat ver? Een wandelingetje doet ook wonderen.Niet jijzelf natuurlijk. Als je het sporten zelf niet op kan brengen, kijk je toch gewoon hoe anderen dat doen? En er is één dag in het jaar waarop je naar schansspringen kijkt. En dat is 1 januari. Vanaf 14.00 uur is het te zien bij de NOS.En als je dan toch al voor de televisie hangt, schakel dan vanavond in een moeite door naar het WK darten. Onze eigen Raymond van Barneveld neemt het in de halve finale op tegen Brabander Michael van Gerwen.Eenzame avond gehad en moet daar dit jaar verandering in komen? Je hoeft je huis niet eens meer uit om een leuk iemand te ontmoeten. Installeer gewoon de app en swipen maar. Lekker vanaf de bank. Wie weet vind je dit jaar wel de ware...