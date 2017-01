Zwaargewonde Haagse agent niet met opzet aangereden

DEN HAAG - De agent die tijdens Oud en Nieuw door een auto werd geschept op de Hoefkade in Den Haag, is niet met opzet aangereden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De agent raakte zwaargewond.

'Hoewel het onderzoek nog in volle gang is lijkt er, zoals het zich nu laat aanzien, van opzet geen sprake', laat de politie in een verklaring weten. De automobiliste, een 27-jarige vrouw uit Den Haag, is wel aangehouden en verhoord op het politiebureau.Na de aanrijding , ter hoogte van het Kaapseplein, werd het onrustig in de buurt. Omstanders bekogelden hulpverleners en agenten met vuurwerk, stenen en flessen. De mobiele eenheid werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet op te treden. Halverwege de nacht was de rust teruggekeerd.De agent is ter plekke gereanimeerd door collega's. Ambulancepersoneel heeft dat later overgenomen, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. Het onderzoek naar de aanrijding wordt gedaan door de afdeling VerkeersOngevallenAnalyse van de politie Rotterdam-Rijnmond.