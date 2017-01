Schietpartij in café Hobbemastraat in Den Haag

Foto: Omroep West

DEN HAAG - In de Hobbemastraat in Den Haag is zondagochtend geschoten in een café. Het lijkt erop dat niemand is geraakt, toen de politie kwam waren er geen gewonden. Meerdere mensen zijn aangehouden.

De melding van de schietpartij bij club Martize was rond 4.45 uur. Tientallen agenten kwamen erop af. Buiten lag iemand op de grond, die werd afgevoerd met een ambulance. Volgens de politie was er één persoon bij de club met een gebroken been.



Getuigen meldden dat er in de club is geschoten. De aanleiding is onbekend. Veel van de aanwezigen zijn door de politie meegenomen, sommigen kregen zakken om de handen om eventuele schietsporen veilig te kunnen stellen.