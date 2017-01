Aantal autobranden stijgt voor het eerst sinds twee jaar

DEN HAAG - Het aantal auto's dat in onze regio tijdens de jaarwisseling is uitgebrand, is voor het eerst sinds twee jaar weer toegenomen. In de hele regio kreeg de brandweer 40 meldingen van autobranden. Tijdens de vorige jaarwisseling waren dat er minder dan 10. De brandweer kreeg in Den Haag alleen al 20 meldingen tussen 18.00 uur en 04.30 uur.

Tijdens de jaarwisseling van 2013 naar 2014 kreeg de brandweer nog 50 meldingen van autobranden. De jaren daarna daalde dat aantal naar 25 , vorig jaar waren het er minder dan 10 in de hele regio. Niet alleen in Den Haag moesten hulpverleners uitrukken voor autobranden, in Zoetermeer kreeg de brandweer 5 meldingen, in Leiden 4. In Rijswijk en Zwammerdam ging het om 2 meldingen. Terwijl in Gouda, 's-Gravenzande,Ter Heijde, De Zilk, Haastrecht en Delft de brandweer één keer moest uitrukken voor een autobrand.In Den Hoorn vatte op het terrein van een bergingsbedrijf een aantal autowrakken opnieuw vlam. De auto's werden eerder op de avond geborgen nadat ze uitgebrand waren.De stijging van het aantal branden is een trendbreuk. Instanties doen er alles aan om juist dit soort vandalisme met Oud en Nieuw te beteugelen. Hoewel het aantal branden nu is gestegen ten opzichte van de meest recente jaren, is het bepaald niet zo hoog als in de recordjaarwisseling 2007/2008: 130 alleen al in de regio Haaglanden.