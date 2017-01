VIDEO: Tienduizend bezoekers bij Hofvijver Den Haag en feest in Pijnacker

Feestgangers in Café De Guyter in Pijnacker

DEN HAAG - De vuurwerkshow op de Hofvijver in Den Haag zaterdagavond heeft ruim tienduizend bezoekers getrokken. Dat meldt de organisatie aan Omroep West. De show, extra zwaar bewaakt, verliep feestelijk. En we gingen langs bij een oudejaarsfeest in Café De Guyter in Pijnacker. Ook daar was het gezellig!





In Café De Guyter in Pijnacker kwamen flink wat buurtbewoners samen om de jaarwisseling te vieren.



Voor de derde keer werd het nieuwe jaar in Den Haag ingeluid met een vuurwerkshow op de Hofvijver. De boel werd vrijdag opgebouwd . Voor het evenement was dit jaar een speciale app ontwikkeld, die je telefoon liet meekleuren met het vuurwerk In Café De Guyter in Pijnacker kwamen flink wat buurtbewoners samen om de jaarwisseling te vieren.

