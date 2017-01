Volg het nieuws van de jaarwisseling en de Nieuwjaarsduik op TV West

Foto: Archief

DEN HAAG - Goed geïnformeerd beginnen aan 2017? Vanaf 11.15 uur praten we je in het TV West Nieuws bij over alles wat er tijdens de jaarwisseling gebeurd is. Daarna schakelen we over naar het strand van Scheveningen voor de traditionele Nieuwjaarsduik met Herman Nanninga en Martine Boerkamp.





Te laat wakker om alles live te kijken? Het nieuws en de duik worden vanaf 13.00 uur ieder uur herhaald tot 17.00 uur. Om 17.30 uur is weer een verse aflevering van het TV West Nieuws. Ook die herhalen we weer, om 19.30 uur, 21.30 uur en 23.30 uur.En voor wie echt laat wakker is, om 20.45 uur en 22.45 uur herhalen we de nieuwjaarsduik nog een keer. Geen tv in de buurt? Klik hier voor onze livestream.

