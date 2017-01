Een heel gelukkig 2017: vuurwerk en vreugdevuren

REGIO - Veel vreugdevuren en vuurwerk. 2017 is begonnen en dat werd gevierd in de regio.

Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen ging vertraagd van start omdat de ontsteking niet goed werkte. De Duindorpers wisten wel op tijd te beginnen. Ook waren er vuurwerkshows, niet alleen in Den Haag op de Hofvijve r, maar bijvoorbeeld ook in Voorschoten.Er was vooral veel plezier en natuurlijk waren er goede voornemens voor 2017. Omroep West maakte er een samenvatting van met - hoe kan het ook anders - ABBA als achtergrondmuziek.