‘Iedere dag twee glaasjes jenever voor een lang en gelukkig leven’

DEN HAAG - Iedere dag twee tulpglaasjes jenever. En dan ook nog eens havermout en ‘seizoensgroente’ eten. Dat is het recept van de 93-jarige Nel Bolten voor een gezond leven.

Bolten was in november vorig jaar de oudste finalist van het Haags Kampioenschap Biljarten Bandstoten. Ze werd weliswaar een-na-laatste, maar heeft toch een heerlijk leven, vertelt ze deze zondagmorgen aan Omroep West-verslaggever Mariët Overdiep.Overdiep reist deze morgen door de regio om mensen een hart onder de riem te steken en hen een bloemetje aan te bieden. De 93-jarige dame treurt achteraf niet om het feit dat ze niet veel succes had in de finale. ‘Het spel op zich vind ik prachtig. Ingewikkeld, maar heel mooi. En het kalmeert.’Het is niet dat dat Bolten anders loopt te tobben. ‘Nee, nee, ik heb een heerlijk leven.’ En ze is dus ook nog eens gezond van lijf en leden. Dank zij een bescheiden borreltje dus en gezond eten. Haar wens voor 2017 is trouwens niet erg verrassend: zij wil dit jaar kampioen worden met biljarten.Eerder deze morgen bood Omroep West ook al op het Centraal Station in Den Haag een bloemetje aan. Dat boeket ging naar iemand die een hele nacht had gewerkt: de beveiliger van een feest in Scheveningen. Hij toonde zich ook aangenaam verrast. En zijn wens voor 2017? ‘Een hoop geluk.’