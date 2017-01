Genieten van vuurwerkshows op de Haagse Hofvijver en het Scheveningse strand

Foto: ANP

DEN HAAG - Dik 68 miljoen euro hebben Nederlanders dit jaar uitgegeven aan vuurwerk. Er is dus weer behoorlijk wat afgeknald om 2017 goed in te luiden. Maar wie geen zin had om zelf op straat met rotjes en vuurpijlen aan de slag te gaan, kon terecht bij de vuurwerkshows bij de Haagse Hofvijver en op het Scheveningse strand.

Door: Redactie Correctie melden