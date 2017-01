Vuurwerkslachtoffer moet oog missen, tientallen gewonden

REGIO - Tijdens de jaarwisseling in de regio is een persoon zo zwaar gewond geraakt door vuurwerk, dat hij een oog moet missen. Dat meldt het LUMC in Leiden.

De ziekenhuizen hebben tot nu enkele tientallen mensen moeten behandelen die gewond zijn geraakt door vuurwerk. Ook moesten mensen worden geholpen omdat ze 'overig letsel' hadden, of te veel hadden gedronken.Toch is de jaarwisseling volgens het LUMC in Leiden relatief rustig verlopen, in vergelijking met andere jaren. 'Het is altijd drukker dan op een gewone dag, maar we spreken niet van topdrukte,' aldus woordvoerder Sonja Groen.Bij het LUMC kwamen tussen vrijdagavond 30 december en Nieuwjaarsdag 116 mensen binnen op de Eerste Hulp. Negen van hen waren vuurwerkslachtoffers, zes hadden te veel gedronken en één van hen liep oogletsel op, omdat hij met een brandblusser in zijn gezicht was gespoten. Een van die vuurwerkslachtoffers moet voortaan een oog missen.Volgens Groen was het verder 'gemoedelijk' op de Leidse EHBO. Er is één keer verbaal geweld gebruikt tegen een ziekenhuismedewerker, maar daarvan is geen aangifte gedaan.Ook andere ziekenhuizen spreken niet van topdrukte. Een woordvoerder van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC): 'In het Westeinde en het Bronovo is het iets drukker, maar in Antoniushove was het gewoon rustig.'Bij de drie ziekenhuizen die onder HMC vallen, werden in totaal werden 24 vuurwerkslachtoffers binnen gebracht. Vier van hen hadden oogletsel, de overige 20 liepen 'overig letsel' op. Zes patiënten op de eerste hulp hadden te veel gedronken.