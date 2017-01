Sportvereniging RKDEO in Nootdorp noemt brand in clubhuis 'dieptriest'

Foto:Anniek Enthoven

NOOTDORP - Het clubhuis van RKDEO is er dramatisch aan toe volgens de leden. Tijdens de jaarwisseling heeft er een felle brand gewoed bij de sportvereniging in Nootdorp. Vuurwerk is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de brand. De schade in de sporthal valt mee. Clubleden denken dat een goede schoonmaak in de hal genoeg is. Het clubhuis daarentegen zal waarschijnlijk opnieuw opgebouwd moeten worden. Ze noemen dat 'dieptriest'.





















Het is niet de eerste keer dat het mis is gegaan bij de voetbalclub. Vorig jaar maakte een vuurwerkbom een kunstgrasveld onbespeelbaar. Ook werd er die avond een dugout vernield. Vanwege de vernielingen van vorig jaar had de club als voorzorgsmaatregel al het veldlicht aangelaten. In de hoop dat het licht onruststokers zou tegen houden. Dit is helaas niet gelukt.