Hoogste concentratie fijnstof door vuurwerk in Den Haag

Vuurwerk (Archieffoto)

DEN HAAG - Het vuurwerk dat afgelopen nacht is afgestoken, heeft een flinke smog veroorzaakt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag dat de luchtkwaliteit in Den Haag het slechtst was van heel Nederland.

Als er meer dan 200 microgram fijnstof per kubieke meter wordt gemeten, geldt de luchtkwaliteit als zeer slecht. In Den Haag was de concentratie gemiddeld 1118 microgram.



Dat komt omdat het pas laat ging waaien. Daardoor bleef de smog van het vuurwerk langer bleef hangen. Het RIVM verwacht dat alle waarden zondagmiddag weer normaal zijn.



Vrijwilligers



De luchtkwaliteit werd tijdens de jaarwisseling voor het eerst gemeten door een landelijke groep vrijwilligers. Die kregen daarvoor van het RIVM een speciale fijnstofmeter. De sensoren op die meters gaven kort na middernacht dus fijnstofconcentraties aan die drie tot tien keer hoger lagen dan gebruikelijk.



Ernstige smog kan leiden tot gezondheidsproblemen voor mensen met een hartkwaal of een longaandoening, als astma en COPD.