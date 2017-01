Vaarwel telhuisjes! Sjaak Bral neemt afscheid van Haagse iconen

DEN HAAG - Je hebt de voorstelling vast wel gezien op TV West of gehoord op Radio West: Vaarwel 2016 van cabaretier Sjaak Bral. Maar waar was het Haagse telhuisje?

Sjaak Bral had er een op de kop getikt om in stijl afscheid te nemen van dit Haagse icoon. Vanwege de lengte van de uitzending heeft de sketch het niet gehaald. Toch willen we 'm je niet onthouden. De telhuisjes , de hokjes die waren bedoeld om het verkeer bij te houden, zijn na vijftig jaar uit het stadsgezicht verdwenen. Het gaat om die houten hokjes met 'een mannetje' erin. De hokjes zijn weg omdat ze ingehaald zijn door de techniek. De tellingen worden voortaan door computers gedaan.