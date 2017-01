Politie houdt 61 mensen in Den Haag aan, geweld tegen hulpverleners

REGIO - De Oudejaarsnacht is in de regio iets onrustiger verlopen dan in andere jaren. In Den Haag en Leiden werden hulpverleners gehinderd in hun werk. Wel zijn er deze keer in de hele regio minder aanhoudingen verricht. Dat hebben de gemeenten zondag bekendgemaakt. In Den Haag werden 61 mensen gearresteerd, zes meer dan in 2015.

Vier politiemensen raakten op het Haagse Newtonplein gewond toen een groep van circa tien omstanders zich bemoeide met de aanhouding van een 16-jarige jongen. Een agent moest in het ziekenhuis worden behandeld. Verder raakte een agent zwaar gewond bij een verkeersongeluk op het Kaapseplein . Korte tijd daarna was extra politie-inzet nodig omdat agenten en hulpverleners door omstanders werden bekogeld. Ook was er een geweldsincident in een café aan de Hobbemastraat. In totaal werden in Den Haag 61 mensen aangehouden tegen 55 in 2015.Volgens de Haagse burgemeester Van Aartsen verliep de jaarwisseling redelijk. 'Er zijn in zo'n nacht altijd incidenten. Sommige wat ernstiger dan andere. Maar over het algemeen is de jaarwisseling redelijk verlopen.'De jaarwisseling in Zoetermeer verliep feestelijk en relatief rustig, meldt de gemeente. Er waren 43 vuurwerkincidenten en de politie moest drie keer ingrijpen bij een vechtpartij. Vijf keer was sprake van vandalisme. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. Er waren twee feestplekken in Zoetermeer, de Markt en het Silverdome, die goed werden bezocht.In Leidschendam-Voorburg waren 26 incidenten die te maken hadden met vuurwerk. Er waren twee mishandelingen. Burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland spreekt van de rustigste oudejaarsviering sinds jaren'. Daar waren wat kleinere incidenten met schade als gevolg.In Leiden werd de brandweer zaterdag bekogeld met zwaar vuurwerk, bij het blussen van een containerbrand in de Antillenstraat. Verder was er in Leiden het gebruikelijke beeld van feestvierders en kleine brandjes.Het totaal aantal jaarwisselingsincidenten is dit jaar 71 tegen 57 vorig jaar. Er zijn 4 aanhoudingen verricht.In Alphen aan den Rijn zijn vier mensen aangehouden. Vier auto's gingen in vlammen op.