'Barney' speelt halve finale WK darts tegen landgenoot Michael van Gerwen

DEN HAAG - De Haagse darter Raymond van Barneveld staat zondagavond in de halve finale van het WK. Zijn tegenstander is de nummer 1-darter van de wereld: Brabander Michael van Gerwen. 'Barney' staat veertiende op de wereldranglijst.

Vorig jaar werd Van Gerwen in de achtste finales uitgeschakeld door de 49-jarige Van Barneveld. De partij eindigde toen 3-4 in sets.Van Barneveld plaatste zich voor de halve finale door in de kwartfinale de Engelsman Adrian Lewis eruit te gooien De Haagse darter is mateloos populair, en niet alleen bij de Nederlanders. Dat bleek bij Barney's laatst gespeelde partij. 'De zaal wordt afgebroken als hij opkomt. Zijn populariteit is even groot als de Engelsen', vertelt verslaggever Joost van Erp, die momenteel in Londen is. Tijdens de laatste beurt van wedstrijd galmde de woorden 'Barney Army' door de zaal. 'Als je daar staat, krijg je kippenvel', aldus Van Erp.De kraker Van Barneveld - Van Gerwen is vanaf 20.00 uur te volgen op RTL 7.