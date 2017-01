IN BEELD: IJskoude Nieuwjaarsduik op Scheveningen

Nieuwjaarsduik 2017 (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het was ontzettend koud, maar de sfeer zat er toch goed in. Duizenden mensen gingen vanmiddag om 12.00 uur het water in voor een tintelfrisse start van een nieuw jaar. Bekijk hier de mooiste plaatjes van de Scheveningse Nieuwjaarsduik 2017.



Omroep West zond de Nieuwjaarsduik live uit. Die uitzending kan je hier terugkijken . Ook hielden we een liveblog bij over de duik.

