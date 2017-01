Haags telhuisje krijgt nieuw leven als mobiel VVV-kantoor

DEN HAAG - Een van de befaamde telhuisjes van de gemeente Den Haag krijgt een nieuw leven als mobiel VVV-kantoor. Het gaat om het exemplaar dat Sjaak Bral gebruikte tijdens zijn nieuwjaarshow. Het is inmiddels in bezit van Peter Duivesteijn van rondvaartorganisatie De Ooievaart.

Bral en hij zitten samen in het bestuur van een stichting. Tijdens een van de vergaderingen vertelde de Haagse cabaretier dat hij een huisje zou gaan gebruiken voor zijn show . Direct werd ook beklonken dat het na de laatste voorstelling naar De Ooievaart zou gaan. 'Zo krijgt het een nieuwe toekomst.'De Ooievaart wil het huisje gebruiken om kaartjes te gaan verkopen bij evenementen. En hij wil het bij gelegenheden gaan opzetten op de Koekamp, vlak tegenover het Centraal Station.De rondvaartorganisatie heeft al jaren plannen om hier een nieuw gebouw neer te zetten waar mensen op en af kunnen stappen, naar de wc kunnen of wat drinken. 'Maar dat schiet niet op. De gemeente heeft altijd wel een goede reden om het niet te doen', zegt Duivesteijn. Op die plek kan het huisje dus gaan fungeren als een soort mobiel VVV-kantoor.Het huisje is nog helemaal in tact. Inclusief straalkacheltje. De directeur: 'Mijn mensen zitten er straks dus warmpjes bij.' De telhuisjes , de hokjes die waren bedoeld om het verkeer bij te houden, zijn na vijftig jaar uit het stadsgezicht verdwenen. Het gaat om die houten hokjes met 'een mannetje' erin. De hokjes zijn weg omdat ze ingehaald zijn door de techniek. De tellingen worden voortaan door computers gedaan.