Vuurwerkvandalen blazen duiventil 80-jarige Leidenaar op

LEIDEN - De duiventil van een 80-jarige man uit Leiden is tijdens de jaarwisseling door vandalen opgeblazen met vuurwerk. Toen zijn buurman Daan Sloos een foto van de vernielde til op Twitter plaatste, kwam direct een actie op gang om geld in te zamelen.

'Buurman is er kapot van', schreef Sloos, fractievoorzitter van Leefbaar Leiden, op Twitter. Direct volgde een stroom verontwaardigde reacties. Ook Leidenaar Willem de Gelder, die het bericht zag, was geroerd. Hij ondernam actie. En zette een crowdfunding actie op om geld in te zamelen voor een nieuwe duiventil.Die actie sloeg aan. Het benodigde geld was binnen een paar uur opgehaald. Het geld dat overblijft na het kopen van een nieuwe duiventil, gaat naar de Vogelbescherming en een Leidse organisatie die zich inzet voor dieren. De hoogbejaarde eigenaar van de til laat weten dat hij de actie ontzettend sympathiek vindt. Verder hoopt hij dat de vandalen worden gepakt.