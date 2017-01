Straatprijs Postcodeloterij valt in Bodegraven

Archief: postcode loterij gaston starreveld

DEN HAAG - De straatprijs van de Postcodeloterij is gevallen in de Waagstraat in Bodegraven. Een bewoner van die straat is de gelukkige winnaar van een auto en een geldprijs van 50.000 euro.







De andere bewoners in de straat die lid zijn van de Postcodeloterij krijgen 25.000 euro. Volgens de site van de Postcodeloterij gaat het om postcode 2411SC. In de loop van zondag maakt de Postcodeloterij bekend waar de hoofdprijs van 49,9 miljoen gevallen is.

Door: Redactie Correctie melden