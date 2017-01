'RKDEO verdient dit niet': spontane actie voor getroffen sportclub

Brand in voetbalkantine RKDEO (foto: Regio15)

DEN HAAG - Hagenaar Michel Baretta is een doneeractie begonnen om sportvereniging RKDEO te steunen. Afgelopen nieuwjaarsnacht brak er brand uit in de sporthal en het clubhuis van de Nootdorpse vereniging, de schade is enorm.





Mooi meegenomen



‘Ik zag de beelden van de brand en het greep me enorm aan,' zegt Baretta. Het zoontje van de rij-instructeur voetbalt bij RKDEO en daarom voelt hij zich erg betrokken bij de vereniging. Zeker omdat het al de tweede keer is dat RKDEO tijdens de jaarwisseling door een brand wordt getroffen.'Een club als RKDEO verdient dat niet, aldus de voetbalvader. Via de website doneeractie.nl roept Baretta dan ook op om geld te doneren voor de weberopbouw van het sportcomplex.Een eindbedrag voor de actie heeft Baretta niet in gedachten. ‘Iedere euro is mooi genomen.' Een uur nadat de doneeractie was begonnen stond de teller al op 135 euro.

