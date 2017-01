Burgemeester Van Aartsen wil debat over totaalverbod op consumentenvuurwerk

DEN HAAG - Burgemeester Van Aartsen van Den Haag wil het afsteken van consumentenvuurwerk verder aan banden leggen. Een totaalverbod op consumentenvuurwerk is voor hem een serieus te nemen optie. 'Ik voel er erg veel voor om eens en altijd een einde te maken aan dit fenomeen', zegt Van Aartsen.

Volgens Van Aartsen nemen de risico's en de schade steeds meer toe doordat het vuurwerk alsmaar zwaarder wordt. Daarom heeft de burgemeester samen met de andere grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een aantal jaar geleden opgeroepen om wat te doen aan de vuurwerktraditie in Nederland.Van Aartsen: 'Toen is er ook wat gebeurd en zijn de afsteektijden veranderd, maar er moet meer gebeuren. Omdat het vuurwerk zwaarder wordt, nemen de risico's toe. Ook neemt de schade toe en er zijn dit jaar weer veel mensen gewond geraakt door vuurwerk.'Van Aartsen verwijst naar Pieter van Vollenhoven. De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleitte afgelopen oktober voor een debat over een totaalverbod op consumentenvuurwerk. De aanleiding voor de reactie van Van Vollenhoven was de onderschepping van 40.000 kilo illegaal vuurwerk in Duitsland die was bestemd voor de Nederlands markt.'Ik vind ook dat er in de Nederlandse politiek een grondig debat gevoerd moet worden over vuurwerk,' zegt Van Aartsen. 'En niet pas in het najaar, maar al in het voorjaar. Ik voel veel voor de gedachte van Van Vollenhoven om nu eens en altijd een einde te maken aan dit fenomeen. We zijn het enige land in Europa dat deze traditie heeft.'