Leidse burgemeester: Vuurwerk gooien naar hulpverleners 'onacceptabel'

Brandweer belaagd bij blussen in Leiden (Foto: AS Media)

LEIDEN - 'Onacceptabel' noemt de Leidse burgemeester Henri Lenferink het gooien van vuurwerk naar hulpverleners en auto's. 'Gelukkig raakte hierdoor niemand gewond en kon de brandweer en politie het werk waar men voor staat volbrengen', aldus Lenferink op Nieuwjaarsdag.

De brandweer in Leiden werd op Oudejaarsavond bekogeld met zwaar vuurwerk tijdens het blussen van een containerbrand in de Antillenstraat.Aan de Willem de Zwijgerlaan gooiden jongeren vuurwerk naar auto's. Ook zijn er volgens de burgemeester opzettelijk parkeerautomaten vernield.Afgezien van deze incidenten verliep de jaarwisseling feestelijk en rustig, aldus Lenferink. Rond 3.00 uur liep het aantal meldingen sterk terug. 'We zijn 2017 goed begonnen en dat is belangrijk voor de stad. Ik wens alle inwoners een heel gelukkig 2017 en hoop dat we er samen een heel mooi jaar van kunnen maken.'