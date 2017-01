Aangereden agent Mario in kritieke toestand in ziekenhuis

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De agent die tijdens de jaarwisseling in Den Haag werd geschept door een auto, ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat laat politie Zuiderpark zondagmiddag weten op Facebook.





Hij krijgt massaal steunbetuigingen van zijn collega's uit het hele land. 'Hold the line Mario', twitteren collega-agenten. 'Wij zijn in gedachten bij hem en zijn familie', schrijft politie Leidschendam-Voorburg op Facebook.





Onrustig



Na de aanrijding, ter hoogte van het Kaapseplein, werd het onrustig in de buurt. Omstanders bekogelden hulpverleners en agenten met vuurwerk, stenen en flessen. De mobiele eenheid werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet op te treden. Halverwege de nacht was de rust teruggekeerd.





