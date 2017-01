KIJK TERUG: Vuurwerkshow op de Hofvijver in Den Haag

Vuurwerkshow bij de Hofvijver in Den Haag | Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - Ongeveer 10.000 mensen waren zaterdagavond aanwezig bij de vuurwerkshow op de Hofvijver in Den Haag. Het is de derde keer op rij dat er een show was. Kijk hier terug naar de voorbereiding en de vuurwerkshow.







