Vol ongeloof gereageerd op geweld tegen hulpverleners: 'Te bezar voor woorden'

DEN HAAG - Vol ongeloof wordt zondag gereageerd op geweld dat tijdens de jaarwisseling is gebruikt tegen hulpverleners. 'Ik vind het te bizar voor woorden dat je er blijkbaar genoegen in schept om brandweerlieden of andere hulpverleners te beletten andere mensen te helpen', zegt plaatsvervangend korpschef Henk van Essen.

De Haagse partij Groep de Mos vindt dat de geweldpleger naast het krijgen van een rechterlijke straf, ook door de gemeente moet worden aangepakt. 'Bijvoorbeeld door het intrekken van de bijstand en het niet toekennen van een (sociale) huurwoning', aldus De Mos. De partij vindt dat de gemeente Den Haag een signaal moet afgeven om het wangedrag tegen hulpverleners aan banden te leggen. 'Men moet beseffen dat men bij dit gedrag keihard de klos is in onze stad.'Diverse agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel werden tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Ook werden agenten gehinderd die hun collega wilde helpen nadat hij was aangereden in Den Haag. De politieman ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.Van Essen noemt het geweld tegen hulpverleners zorgwekkend en onaanvaardbaar. 'Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid. Die hoor je met rust te laten.Volgens de politie is het aantal geweldsincidenten tegen agenten dit jaar gestegen. Er was bij de jaarwisseling 79 keer sprake van geweld tegen een agent. Bij de vorige jaarwisseling was dat 59 keer. Ook het aantal incidenten tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe. Van Essen: 'Die stijging baart ons allemaal grote zorgen. Het mag niet zo zijn dat de jaarwisseling wordt gezien als een vrijbrief om alle grenzen te buiten te gaan.'Ook minister Ard van der Steur noemt het geweld, net als de Leidse burgemeester , 'onacceptabel'. 'Daarom eist het Openbaar Ministerie een dubbel zo hoge straf tijdens de jaarwisseling', zei hij via een woordvoerder. Volgens de minister hebben gemeenten vooraf maatregelen getroffen zoals extra toezichthouders en flexibel cameratoezicht.Een teamchef van politieteam Segbroek in Den Haag reageerde geërgerd op de woorden van Van der Steur, die via Twitter zijn waardering uitsprak voor de inzet van de hulpdiensten. 'Soms past het u meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun', twitterde de teamchef. 'Geen middelen, geen politieke ruggensteun. Geen waardering. Domme bezuinigingen. Kortom geen woorden maar daden.' Deze tweets zijn inmiddels verwijderd Politievakbond ACP is 'nu echt klaar' met het geweld tegen hulpverleners . Politiemensen zitten volgens de bond niet meer te wachten op medeleven of mooie woorden na weer een zware jaarwisseling.