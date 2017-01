PostcodeKanjer valt op flat in Den Haag: 'Ik schrik me te pletter'

DEN HAAG - Een goed begin van het nieuwe jaar voor bewoners van een flat aan de Donker Curtiusstraat in Den Haag. De PostcodeKanjer van 49,9 miljoen is zondag op hun postcode (2555 VX) gevallen.

In totaal mochten de bewoners 24,95 miljoen euro met elkaar verdelen. De andere helft gaat naar buurtgenoten uit postcodegebied 2555.'Ik ga een kinderboerderijtje beginnen', reageert een van de flatbwoners voor de camera van RTL 4. Hij won ruim 473.000 euro. 'Ik kan hier dan niet blijven wonen, dan ga ik hier weg', zegt hij met een grote glimlach.In de flat vielen 32 mensen in de prijzen met hun lot van de Nationale Postcode Loterij. 'Ik schrik me te pletter', reageert een vrouw. Een andere flatgenoot weet al wat hij met het geld gaat doen: 'Dit jaar zou ik mijn badkamer gaan verbouwen. Ik kan er volgens mij nu vier badkamers van verbouwen.'In 2009 viel de PostcodeKanjer op Nieuwjaarsdag ook al in Den Haag . De winnaars uit postcode 2593 ZN en de deelnemers uit de bijbehorende wijk mochten toen 27,9 miljoen euro verdelen.