Haagse politiechef boos over geweld tegen hulpverleners; kritische tweet verwijderd

DEN HAAG - De politie heeft zondagavond tweets teruggetrokken waarin een Haagse teamchef zich met wanhoop en woede uitspreekt over geweld tegen hulpverleners. Hij reageerde hierin geërgerd op de woorden van minister Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie over geweld tegen hulpverleners.

Van der Steur sprak zondagavond via Twitter zijn waardering uit voor de inzet van de hulpdiensten.'Soms past het u meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun', reageerde de teamchef via het account pol_teamchefSGB. 'Geen middelen, geen politieke ruggensteun. Geen waardering. Domme bezuinigingen. Kortom geen woorden maar daden.'Naar alle waarschijnlijkheid heerst er grote woede bij agenten na een reeks incidenten tegen hulpverleners. Diverse agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel werden tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Ook werden agenten gehinderd die hun collega wilden helpen nadat hij was aangereden in Den Haag . De politieman ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.De tweets van de teamchef werden niet veel later verwijderd. 'De reactie van de teamchef komt na de nachtdienst van Oud en Nieuw waarin hij te maken heeft gehad met geweld tegen agenten van zijn team, waarbij vier agenten gewond zijn geraakt ', reageert een woordvoerder van de politie. Hij wijst erop dat er veel contact is met de minister; het contact van individuele agenten loopt via de 'eenheidsleiding en de bonden'.Het is niet bekend of de teamchef de tweet op eigen initiatief heeft weggehaald. Minister Van der Steur kon zondagavond niet reageren.