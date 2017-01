Politie pakt negatieve reacties op sociale media aan na aanrijding agent

DEN HAAG - De politie pakt negatieve reacties op sociale media aan, die zijn geplaatst nadat een agent tijdens de jaarwisseling werd aangereden op de Hoefkade in Den Haag. 'De politie kan de manier 'waarop sommigen op Facebook reageren niet waarderen', zegt een woordvoerder.

Politieman Mario werd tijdens Oud en Nieuw aangereden door een automobiliste op de Hoefkade. De aanrijding was geen opzet. Mario ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis Na de aanrijding verschenen veel reacties op sociale media. Berichten in de trant van 'lekker voor hem, op naar de volgende', zijn verwijderd. 'Er wordt gekeken hoe we met de betreffende persoon in contact kunnen komen en, afhankelijk van de aard van de reactie, of er stappen moeten volgen', aldus de woordvoerder.'Gelukkig krijgen we ook veel positieve reacties. Mensen brengen bloemen naar het politiebureau, sturen kaartjes', zegt de politie.