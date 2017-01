DEN HAAG - De politie pakt negatieve reacties op sociale media aan na geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling. 'De politie kan de manier 'waarop sommigen op Facebook reageren niet waarderen', zegt een politiewoordvoerder.

Diverse agenten en andere hulpverleners werden tijdens de jaarwisseling belaagd. In Den Haag zijn agenten bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen nadat ze hun collega wilden helpen die was aangereden op de Hoefkade. De politieman, Mario, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis Reacties in de trant van 'lekker voor hem, op naar de volgende', zijn verwijderd. 'Er wordt gekeken hoe we met de betreffende personen in contact kunnen komen en, afhankelijk van de aard van de reactie, of er stappen moeten volgen', aldus de woordvoerder.