West Wekker: PostcodeKanjer voor flat in Den Haag en politie verwijdert kritische tweet

DEN HAAG - Goedemorgen! De feestdagen zijn voorbij, Nieuwjaarsdag is achter de rug: tijd voor het nieuwe jaar! Wij praten je deze morgen bij met het laatste nieuws. Een goed begin voor bewoners van een flat in Den Haag: zij wonnen de PostcodeKanjer. En de politie heeft zondagavond kritische tweets van een Haagse teamchef teruggetrokken.

De PostcodeKanjer van 49,9 miljoen is zondag op de postcode (2555 VX) gevallen. Dat betekent prijs voor de bewoners van een flat aan de Donker Curtiusstraat in Den Haag. In totaal mochten de bewoners 24,95 miljoen euro met elkaar verdelen. De andere helft gaat naar buurtgenoten uit postcodegebied 2555.De politie heeft zondagavond tweets teruggetrokken waarin een Haagse teamchef zich met wanhoop en woede uitspreekt over geweld tegen hulpverleners. Hij reageerde hierin geërgerd op de woorden van minister Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie over geweld tegen hulpverleners.Hagenaar Raymond van Barneveld is er op Nieuwjaarsdag niet in geslaagd om een plek in de finale van het WK darts te bereiken. Hij verloor in de halve finale van zijn landgenoot Michael van Gerwen met 2-6.Drie van de vier agenten die tijdens de jaarwisseling werden belaagd op het Newtonplein in Den Haag, zitten nog ziek thuis. Dat twitteren de teamchefs van politieteam Segbroek zondagavond.Het is bewolkt met af en toe regen. Later in de nacht klaart het vanuit het noordwesten op. De temperatuur varieert van 0 tot 3 graden en lokaal kan het glad zijn.Geen TV West Sport vanavond maar een bijzondere documentaire: Van kas naar kou. Een film over de Westlandse Michelle van Dijk, die naast een eigen tuinbouwbedrijf ook de noordelijkste camping van de wereld op Spitsbergen runt. Vier maanden per jaar laat ze haar kas leeg achter en werkt ze in het poolgebied.