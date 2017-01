De weg op? Pas op voor gladheid!

DEN HAAG - Het blijft opassen geblazen als je de weg op gaat. Het KNMI waarschuwt maandag voor gladde wegen. Code geel is voor bijna heel het land van kracht.

Bevriezing van natte wegen zorgt voor de gladheid maandagochtend. Automobilisten in Zuid-Holland moeten zeker tot 10.00 uur extra voorzichtig zijn.Gemeenten hebben in de nacht van zondag op maandag gestrooid om de ergste gladheid te voorkomen.Zondag werd al code oranje wegens ijzel uitgegeven. Die is inmiddels beëindigd. Afgelopen dagen hadden automobilisten ook veel last van een dichte mist