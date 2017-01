Twee verdachten op supersnelrechtzitting voor geweld tegen politie

(Foto: ANP)

DEN HAAG - Op 3 en 4 januari zijn er drie supersnelrechtzittingen bij de rechtbank in Den Haag. Een verdachte staat terecht voor bedreiging en belediging van de politie rond Oud en Nieuw. Een ander voor mishandeling van een politieagent. De derde voor mishandeling.

Het Openbaar Ministerie kreeg 344 personen van de politie aangeleverd die werden aangehouden vanwege een misdrijf tijdens de jaarwisseling. Dat is meer dan vorig jaar: toen werden 276 mensen aangeleverd.



Snelrecht en supersnelrecht



De meeste verdachten werden aangehouden voor geweld tegen personen met een publieke taak of tegen andere mensen. Bij supersnelrecht staat iemand binnen 3 tot 6 dagen voor de rechter. Als een zaak te complex is, gaat het dossier naar het 'gewone' snelrecht. Die zaken moet binnen 17 dagen worden afgehandeld.



Supersnelrecht wordt naast Oud en Nieuw ook toegepast bij Koningsdag en voetbalwedstrijden. Het OM wil met de zittingen benadrukken dat geweld niet wordt getolereerd en meteen wordt bestraft.







Door: Redactie Correctie melden