Minder jongvolwassenen naar studentensteden, Leiden uitzondering

LEIDEN - Terwijl in veel studentensteden door heel Nederland een daling te zien is van mensen tussen de 17 en 22 jaar die naar de stad verhuizen, stijgt dit aantal in Leiden. Ten opzichte van 2015 zijn er in in 2016 hier zestig jongvolwassenen bijgekomen. Dit blijkt uit gegevens van het CBS.

Met dat cijfer staat Leiden bijna bovenaan het lijstje van alle studentensteden. Alleen in Eindhoven kwamen er relatief meer mensen tussen de 17 en 22 bij. Vergeleken bij 2015 waren dat er 111. In Utrecht was de daling het sterkst. In de Domstad kwamen 719 minder jongvolwassenen wonen dan een jaar eerder.De landelijke dalingen kunnen te maken hebben met het nieuwe financieringsstelsel dat in het studiejaar 2014/2015 is ingevoerd. Door het afschaffen van de basisbeurs voor studenten valt er een deel van de financiering weg die nu wordt vervangen door een lening.Het zou kunnen dat de stijging in Leiden te maken heeft met de huurprijs van woningen. Een huis of kamer huren in Leiden is goedkoper dan bijvoorbeeld een kamer in Utrecht.Volgens het CBS is de échte daling nog groter. Deze wordt nu gemaskeerd door recent ingeschreven jonge Syriërs die naar de studentensteden zijn verhuisd. De werkelijke landelijke daling zou hierdoor geen vier, maar zeven procent zijn. In Delft is er een daling van 76 jongvolwassenen in vergelijking tot 2015.