Anita Witzier en Martine Sandifort spreken op Blue Monday over depressie

DELFT - Depressieve klachten komen voor bij één op de vijftien jongeren en één op de twintig volwassenen. Inmiddels hoort depressiviteit bij de top 3 van gezondheidsproblemen. Vandaar dat op 23 januari de KRO-NCRV het depressiegala uitzendt. Anita Witzier uit Gouda presenteert het gala en de Delftse Martine Sandifort spreekt net als enkele andere bekende Nederlanders uit eigen ervaring.

'Praten is de belangrijkste stap', zegt Witzier. 'Want pas dan kunnen we de signalen van een depressie op tijd herkennen en er wat aan doen.' De gekozen dag voor de uitzending is niet toevallig. Op 23 januari is het 'Blue Monday' , zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. Het programma is te zien op NPO 1 om 22.00 uur.Sandifort kampte een tijd met depressiviteit: 'Ik ging een weekje naar Egypte met mijn toenmalige vriendje, zat ik echt alleen maar te janken aan tafel. Obers begonnen zelfs te vragen: eh… are you allright, miss? Ik was echt de weg kwijt', zei ze eerder in HP de Tijd. Vorig jaar schoof ze ook al aan voor het depressiegala.