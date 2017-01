Zeldzame traditie houdt stand bij HVV: nieuwjaarsreceptie op 1 januari

DEN HAAG - Waar de meeste sportclubs nog even wachten met de traditionele nieuwjaarsreceptie, heeft HVV die alweer achter de rug. Traditiegetrouw luidt de Haagse cricket- en voetbalvereniging het nieuwe jaar meteen in op de eerste dag.

De nieuwjaarsborrel bij HVV is inmiddels een gewoonte geworden. 'Mensen hoeven het niet in hun agenda te zetten, het is gewoon een begrip', zegt Wim Moningka, voorzitter van de oudste voetbalclub die onze regio rijk is.Dat de nieuwjaarsreceptie van HVV op 1 januari wordt gehouden, is een zeldzaamheid, maar geen uitzondering. Ook bij landskampioen korfbal TOP uit Sassenheim werd op de eerste dag van 2017 getoost op het nieuwe jaar.