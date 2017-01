AC-restaurants Bodegraven en Leiderdorp omgebouwd tot La Place

Foto: ANP

REGIO - De AC-restaurants in Nederland worden omgebouwd tot La Place. In onze regio zijn twee AC-restaurants die verdwijnen: in Bodegraven bij de A12 en in Leiderdorp langs de A4.





Jumbo, het moederbedrijf van La Place, neemt de restaurants over van GR8 Investments. GR8 Investments is van drie kleinkinderen van de oprichters van hotel- en restaurantketen Van der Valk uit Voorschoten.Het is onduidelijk hoeveel Jumbo betaalt voor de overname van de achttien restaurants in Nederland. GR8 Investments nam de restaurants november vorig jaar over van het Italiaanse Autogrill. Ook zeven hotels, vijf Burger King-restaurants en twee zaken van Starbucks werden toen door de groep overgenomen. In totaal werd er 22,7 miljoen euro betaald door GR8 Investments.

