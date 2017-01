Agenten en ambulancepersoneel die aangereden politieman Mario hielpen zijn niet bekogeld

DEN HAAG - Agenten en ambulancemensen die de aangereden politieman Mario hielpen tijdens de jaarwisseling op het Kaapseplein in Den Haag, zijn niet bekogeld met vuurwerk en flessen. Wel is de ME belaagd door omstanders. Dat meldt de politie.

Politieman Mario werd aangereden op het Kaapseplein. Dat gebeurde niet met opzet. De automobiliste had ook niet gedronken. Collega's en ambulancepersoneel verleenden eerste hulp. 'Terwijl de hulpverlening aan de agent in volle gang was, werd het erg druk met omstanders op het Kaapseplein. Om voldoende ruimte te creëren voor de hulpdiensten en het onderzoek werd een ruime plaats delict afgezet', schrijft de politie.De ME stond bij het afzetlint. 'Zij werden bekogeld met stenen en vuurwerk . Het parate peloton heeft, uit zelfbescherming, de helmen en schilden gepakt. Er is geen ME-charge uitgevoerd,' meldt de politie. 'Uit onderzoek blijkt ook dat de agenten en het ambulancepersoneel, die hulp verleenden aan de zwaargewonde agent, niet gehinderd werden in hun werk.'In tegenstelling tot eerdere berichten, is Mario niet gereanimeerd. 'Wel verleenden zijn collega's direct eerste hulp tot het moment dat ambulancepersoneel ter plaatse was en de hulpverlening overnam. De gewonde agent werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en verblijft nog steeds in zorgelijke toestand op de intensive care', meldt de politie.De politie start een onderzoek naar de mensen die de ME bekogelden met vuurwerk en stenen. Het rechercheteam roept getuigen op zich te melden. Er zijn tijdens de jaarwisseling geen mensen opgepakt. 'De situatie op dat moment liet het niet toe om direct actie te ondernemen en de betreffende personen aan te houden . Op Nieuwjaarsdag werd besloten een rechercheonderzoek te starten om alsnog de verantwoordelijken te traceren', zo schrijft de politie.Via social media kwamen veel reacties op de aanrijding van Mario . 'Zowel de familie van de gewonde agent als zijn collega's laten weten zich enorm gesteund te voelen door de vele hartverwarmende reacties', meldt de politie.