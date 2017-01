A12 richting Den Haag dicht door autobrand

DEN HAAG - De A12 richting Den Haag is maandagmiddag afgesloten voor verkeer, meldt de ANWB. Dit komt door een auto die in brand staat ter hoogte van Bleiswijk.

De brandweer heeft de brand geblust. Auto's mogen over de vluchtstrook. Het is niet bekend hoe lang de weg dicht blijft. Ook is niet bekend hoe de auto vlam heeft kunnen vatten. De VerkeersInformatieDienst adviseert om te rijden over de N11.Ook op de A13 richting Den Haag is kans op een file. Bij knooppunt Ypenburg is een ongeluk gebeurd.