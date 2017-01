ADOinSpanje dag 1: geen Havenaar en Schaken en quiz met video-analist

DEN HAAG - De komende week verblijft ADO Den Haag in het Zuid-Spaanse Estepona. De ploeg werkt in het zonnetje en temperaturen van een graad of twintig een zesdaagse trainingskamp af. Verslaggever Jim van der Deijl is ook in het vliegtuig gestapt en praat je iedere dag via een vlog bij: #ADOinSpanje dag 1.

Op de openingsdag van het trainingskamp praat Jim met ADO-coach Zeljko Petrovic over de Franse belangstelling in verdediger Wilfried Kanon én over de valse start van het nieuwe jaar. De selectie van ADO is niet bepaald breed en de ploeg wordt niet gespaard. Vanochtend werd bekend dat het aanvalsduo Mike Havenaar en Ruben Schaken vanwege ziekte niet in het vliegtuig naar Spanje zouden stappen.In de loop van de week wordt gekeken of Schaken later nog ingevlogen kan worden. Voor Havenaar is dat uitgesloten. De Japanner kampt met een virus waarmee hij niet mag reizen.Verder speelt Jim de dagelijkse ‘Wie is het best op de hoogte van de eerste seizoenhelft-quiz’. De eerste kandidaat is Marvin van der Valk, video-analist van ADO. Weet hij de juiste antwoorden op de lastige vragen van Jim te geven?Denk jij de antwoorden op de vragen van Jim te weten? Je kunt ook zelf meedoen met de ‘Wie is het best op de hoogte van de eerste seizoenhelft-quiz'! Morgen geven we de antwoorden van de vragen.Op onze Social Media-kanalen ( Twitter Facebook en Instagram ) is Omroep West de hele dag actief om jullie een kijkje bij het trainingskamp te geven. Volg je ons nog niet? Doe dat dan snel om niets te missen.Vrijdag speelt ADO Den Haag om 15.00 uur een oefenwedstrijd tegen het Duitse 1. FSV Mainz, de nummer tien uit de Bundesliga. Goed nieuws voor de mensen die deze wedstrijd willen volgen. De collega's van FOX Sports zenden hem uit. Ben je niet in de gelegenheid naar de wedstrijd te kijken? Dan kun je hem ook volgen via ons Twitter-account.