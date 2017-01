Club in Haagse Hobbemastraat dicht na schietpartij

Schietpartij Hobbemastraat/Rubenstraat (foto: Rob Vlastuin)

DEN HAAG - De club in de Hobbemastraat in Den Haag waar tijdens de jaarwisseling is geschoten, blijft twee weken dicht. Dat hebben de eigenaar van Club Martize en burgemeester Van Aartsen in overleg besloten.





De aanleiding van de schietpartij in de club is onbekend.



Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Er was wel iemand met een gebroken been, die is afgevoerd door de ambulance. De politie hield 50 mensen aan . Een van de verdachten had een vuurwapen bij zich.De aanleiding van de schietpartij in de club is onbekend. Sommige verdachten kregen zakken om de handen om eventuele schietsporen veilig te kunnen stellen.