Politie: geweld tegen agenten deze jaarwisseling niet vaker dan vorig jaar

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Er is tijdens de jaarwisseling in onze regio niet vaker geweld gebruikt tegen agenten dan bij de vorige jaarwisseling. Dat laat de politie weten aan Omroep West. In Nederland is momenteel veel ophef over geweld tegen hulpverleners.





Op 5 januari worden de definitieve cijfers bekendgemaakt. Het gaat om registraties tot 8.00 uur op 1 januari.



Geweld tegen brandweer



De Veiligheidsregio Haaglanden laat weten dat er tijdens deze jaarwisseling 'enkele incidenten' zijn geweest tegen brandweermensen. In één geval is aangifte gedaan bij de politie.



'We sluiten ons wel volledig aan bij de lijn van de politie', aldus de Veiligheidsregio, 'dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is. Echter blijkt in de praktijk dat de politie daar vaker mee te maken heeft dan de brandweer.'



Door: Vincent Veenman Correctie melden