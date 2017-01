A12 richting Den Haag weer open na autobrand

Autobrand op de A12. (Foto: AS Media)

DEN HAAG - De A12 richting Den Haag is maandagmiddag even voor 15.00 uur vrijgegeven. De snelweg was dicht vanwege een autobrand bij Bleiswijk.







De opruimwerkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat afgerond. De weg was ruim een uur afgesloten . De oorzaak van de brand is niet bekend.