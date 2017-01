Auto rijdt bijna winkel binnen in Wateringen

De auto raakt de winkel net niet (Foto: Regio15)

WATERINGEN - Aan de Vliethof in Wateringen is maandagmiddag een auto bijna een winkel binnen gereden. De bestuurster raakte onwel in haar auto. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

'Het heeft wel wat schade veroorzaakt', laat een woordvoerder van de politie weten. Over de identiteit van de vrouw is niets bekend.



Omdat het om een eenzijdig ongeluk gaat, doet de politie verder geen onderzoek.