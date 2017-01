Grofvuil in de fik aan Wapenveldestraat in Den Haag

Er ontstond veel rook bij de brand (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Aan de Wapenveldestraat in Den Haag heeft maandag een vuilnishoop in brand gestaan. Dat zorgde voor flink wat rookoverlast. Een bewoner die rook heeft ingeademd, is volgens nieuwssite Regio15 voor controle naar het ziekenhuis gebracht.





De buitenbrand aan de Wapenveldestraat ontstond op klaarlichte dag. Nadat de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur snel onder controle. Het grofvuil zou op afspraak door de gemeentereiniging worden opgehaald.De brandweer kon niet zeggen hoe de brand is ontstaan.

