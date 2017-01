Goede voornemens voor 2017: hoe houd je het vol in de sportschool?

LEIDERDORP - Het is weer de tijd van de goede voornemens: de één stopt met roken, de ander wil afvallen. En dus is januari altijd een extra drukke maand voor sportscholen.

Ook bij Easy Fit in Leiderdorp is het druk op de eerste werkdag van 2017. 'Altijd in januari, februari is het erg druk met nieuwe aanmeldingen', weet Kenneth Felter van de sportschool te vertellen. 'En 90 procent wil afvallen.'Het grootste deel valt inderdaad af, maar niet in gewicht. Ze komen gewoon niet meer na een paar maanden. Slechts een enkeling houdt het écht vol. 'Ik doe dit nu twee maanden', zegt een vrouw op de loopband. 'Ik ben van plan ermee door te gaan. Het is gewoon een kwestie van doen. En het gaat om mijn gezondheid.'Een man die bezig is zijn benen te trainen, komt regelmatig naar de sportschool. Hij meent dat het met discipline te maken heeft. 'Als je het drie maanden vol kan houden, dan moet het ook de rest van het jaar lukken, lijkt me.'Volgens Kenneth Felter is het hebben van een coach ook belangrijk. 'Kijk naar al die grote sporters zoals bijvoorbeeld Sven Kamer. Je kan proberen zelf het wiel uit te vinden, maar ook de topsporters hebben een coach nodig.'