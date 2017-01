Wasstraten draaien overuren door smerige kruitdamplaag

REGIO - Wasstraten draaien overuren. Het is er enorm druk, omdat veel mensen restanten vuurwerk van hun wagen willen wassen.

Kruitdampen laten een smerige laag achter op de lak van auto's. In Delft was de gemiddelde wachttijd om te beginnen met poetsen gistermiddag dik een kwartier. Angelo van Rijn, medewerker van BOB Autowas kon de auto's niet meer tellen. 'Ik weet echt niet meer hoeveel ik er vandaag heb gehad, maar het zijn er ontzettend veel.'Dat de wachttijd oploopt vinden de autobezitters niet erg. 'Ik vind het belangrijk dat mijn auto schoon is en daarom wacht ik gewoon. Ik wil graag vandaag nog van de kruitdampen af want wie weet trekt het verder in de lak en dan ben ik verder van huis', laat een klant weten.