Familie uit Waddinxveen verkast naar Chili voor tv-programma RTL4

WADDINXVEEN - Addy en Astrid van Wichen uit Waddinxveen zijn met hun vier kinderen vanaf maandagavond te zien in het nieuwe RTL4-programma 'Helemaal het einde'. In de wekelijkse realityshow worden drie Nederlandse gezinnen een jaar lang met camera's gevolgd. Zij hebben huis en haard achtergelaten voor een avontuur in Zuid-Amerika.

De Waddinxveense Addy (37), Astrid (33) en hun kinderen Julia (15), Eva (13), Esmée (11) en Levi (8) krijgen van de televisiezender een stuk grond en wat startkapitaal om een gloednieuw bestaan op te bouwen in Chili. 'Dit is een kans, die moeten we nu pakken en die gaan we ook pakken', aldus Addy.Aflevering één van 'Helemaal het einde' wordt maandagavond om 20.30 uur uitgezonden op RTL4. Addy van Wichen was overigens eind vorig jaar in opspraak, omdat hij plotseling zijn sportschool in Voorburg sloot en daarmee leden financieel zou hebben gedupeerd.